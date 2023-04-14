今天傳出前台南市議員謝龍介可能參選台北市第2選區（士林、大同），謝龍介下午受訪表示，他既沒有拒絕但也沒有承諾，他強調，絕對會在最有價值、最有意義的戰場上，全力以赴。

謝龍介去年代表國民黨在艱困選區的台南參選市長，小輸成功連任的黃偉哲4萬5千多票，選後黨內有人認為他值得一席不分區立委，也有不少黨內人士勸進他挑戰艱困立委選區。

今天傳出他可能北上選立委的傳言，謝龍介說，他對台南鄉親有深厚情感，不論區域立委或不分區席次，各種勸進聲浪不斷，下一步會怎麼走，角色仍未定，強調要完成政黨輪替，需要的是大家共同努力，一起承擔。

他說，從政以來就是本著為民喉舌、為民請命的精神，他也發表聲明強調，在江湖中打滾，凡事總不脫那16字「團結一致，無私無我，黨有需要，赴湯蹈火」，並表示2024這場選舉，他的角色仍未定，要完成政黨輪替，需要的是大家共同努力，一起承擔。