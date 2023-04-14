美國飛機製造商波音（Boeing）3月交機數暴增3成，其中熱賣機型有高達80%是737 MAX，但好消息賞味期只有48小時，周四（13日）傳出波音零件供應商出包，部分「737 MAX」系列暫停交機，儘管「波音強調該問題無關飛行安全」，不過消息傳出後，盤後股價暴殺逾5%。

路透報導，波音表示，接到零組件製造商Spirit AeroSystems通知，兩個機尾配件的「製造程序不符規定」，因此自2019年以來生產的部分737Max機型受到影響。

波音強調，這個問題與飛航安全無關，現役飛機仍可持續運作，但美國監管機關對零件安裝有嚴格規定，波音正在跟美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, 簡稱FAA）聯繫。

波音原本計畫今年交貨400架MAX系列客機，但上述零件問題，可能導致短期內737 MAX交機數量減少，而受影響的737 MAX系列飛機，包括

MAX 7、MAX 8 和 MAX 8200 ，以及波音737新世代（737 NG）為開發基礎的P-8海神式海上巡邏機（P-8 Poseidon）。

波音周二（11日）公布3月商用飛機交機數共有64架，較去年同期激增36%，擊敗競爭對手空中巴士（Airbus），其中737 MAX大熱賣，交機數52架、高達8成，看似擺脫先前空難陰霾，重新成為波音搖錢樹。