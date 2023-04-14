嘉義市警察局劉姓員警因舊識請託，於2020年12月間用M-Police警用行動電腦，私下查詢特定人個資，提供給他人協助討債，嘉義市調查站去年意外查獲劉員涉及洩密，檢方偵查認為劉員無前科、沒有不法所得，緩起訴處分，向公庫支付5萬元。

嘉義地檢署緩起訴處分書指出，劉員2006年任職台中市員警，2016年調派回嘉義市服務，劉員與周姓男子是舊識，周男為協助台中市王姓男友人向他人討債，拜託劉員查閱2名民眾的車籍資料及身分證字號。

2020年12月10日凌晨，劉員使用M-Police警用行動電腦，於18分鐘內連續查詢這2名民眾的身分證字號、車籍資料，並將查詢結果line給周男。

嘉義市調查站於2022年5月17日查辦1起詐欺案，執行搜索，發現王男手機內存有透過警政系統查詢的車主個資，包括車籍號碼、身分證字號的截圖畫面，循線查獲劉員涉及公務員洩漏國防以外祕密罪。

嘉檢檢察官偵查後認為劉員沒有前科，沒有不法所得，因一時失慮，涉及刑責，相信無再犯之虞，而緩起訴處分，緩起訴期間為1年，劉員應書立悔過書，並於緩起訴處分確定日起6個月內，向公庫支付5萬元。檢方依職權送台南高分檢再議中。