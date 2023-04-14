曹姓主嫌以偽造的台新App（左）誘騙民眾加入投資。（警方提供／張亦惠台中傳真）

警方在台中沙鹿透天住家將曹姓主嫌拘提到案。（警方提供／張亦惠台中傳真）

刑事局去年8月接獲報案得知有詐騙集團用iMessage發送假投資訊息，引導民眾使用偽造的台新證券APP進行股票買賣，刑事局電偵隊立即報請新北及台中地檢署指揮偵辦，查獲水房曹姓主嫌後又持續追查到車手集團鄭姓主嫌等人提領20名被害人約新台幣2500萬元，警詢後依涉嫌洗錢防制法、刑法詐欺罪移送台中及新北地方檢察署偵辦。

警方獲報，詐欺集團利用iMessage發送假投資訊息後，引導民眾使用偽造的台新證券App進行股票買賣，專案小組歷經3個月餘偵查，先查獲轉帳水房陳姓幹部、林姓機手及林男等3人，往上溯源後確認上游轉帳水房主嫌曹男身分，曹男身背3條詐欺通緝，長期住在台中市沙鹿區的透天別墅足不出戶，由小弟協助買飯及日常用品。

專案小組今年1月17日在台中拘提曹姓主嫌等4人到案，續追查被害人贓款流向，今年3月間另報請新北地方檢察署檢察官偵辦後，陸續在台北市及新北市查獲收簿、車手集團鄭姓主嫌等14人到案，訊後依涉嫌洗錢防制法、刑法詐欺罪移送台中及新北地方檢察署偵辦，其中洗錢水房曹姓主嫌入監執行，收簿集團鄭姓主嫌30萬元交保，經清查該詐欺車手集團在去年年8月至10月間，共計提領20名被害人款款，合計約新台幣2500萬餘元，依提領分成估算約獲利250萬元。