2023 ATTA台中國際旅展14日於台中國際展覽館熱鬧開幕。（潘虹恩攝）

2023 ATTA台中國際旅展14日於台中國際展覽館開幕，交通部觀光局參山國家風景區管理處也推出限量主題遊程2人同行6000元、竹竹苗觀光圈的限時產品優惠等。（潘虹恩攝）

2023 ATTA台中國際旅展14日至17日於台中國際展覽館登場，邀集近200家業者共展出80攤位，包括長榮航空、可樂旅遊等多家航空旅遊業者睽違3年回歸，現場也規畫海外留遊學主題專區，民眾出國旅遊、遊學兩不誤，參山國家風景管理處則祭出主題遊程2人同行6000元等優惠，搶攻疫後旅遊商機。

台中市旅行商業同業公會表示，此次旅展主打「出國海外行程，機票行程最優惠」，睽違3年力邀長榮航空、越竹航空、可樂旅遊、五福旅遊、晴天旅遊及各國觀光局重返參展，推出日本自由行最低1萬1888起；海外留遊學主題專區則因應解封後海外留遊學市場熱度提升，邀請菲律賓觀光部、遊學及語言學校等業者參展。

其中，可樂旅遊整合國內外旅遊機票、飯店、交通、景區票券甚至團體行程都一手包辦，搭配7天旅遊鑑賞期及各種銀行優惠方案；五福旅遊則推出奢華郵輪度假、各國精緻行程，首推國人最愛的日本東京迪士尼、大阪環球影城等，讓民眾在旅展搶到最優惠。另外，潮港城、台中兆品酒店、台中金典酒店、王品系列、漢來海港餐券、饗食天堂等餐飲業者也推出餐券61折起好康。

交通部觀光局參山國家風景區管理處此次參展推出限量參山轄區主題遊程2人同行6000元、竹竹苗觀光圈的限時產品優惠等；參山處長曹忠猷表示，參山處轄內旅遊資源豐富，除了多變的地貌美景外，融合多元文化的內涵，許多中部知名的觀光景點更成為國內外旅客必遊的地方。

參山處推薦體驗全台獨有潮間帶海牛採蚵的遊程，包括與雄獅旅遊合作推出「與牛共舞」主題超值遊程，遊程加碼安排到鹿港老街品嚐知名小吃美食、參訪全台唯一玻璃建築媽祖廟以及彰化百年扇形車庫導覽解說等，民眾購買1日遊折價200元、2日遊折價1000元。