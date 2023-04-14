樂天桃猿4月2日迎來本季主場開幕戰，但主場樂天桃園棒球場頻「出包」，不僅因為連日下雨出現草皮積水、光禿的情況，就連燈柱都在比賽中跳電，經過這段時間整修，14日草皮狀況明顯改善，領隊浦韋青也說明這段時間針對草皮重植、深層打洞做改善，至於是否會想把草皮換為人工草皮？他坦言，確實有多人建議過。

浦韋青表示，從主場開幕戰起就持續在進行場地改善工程，不過氣候因素的東西需要時間恢復，只能努力去改善，他透露，之前樂天金鷲團隊也有來台進行場地交流，針對兩國不同的場地、天氣因素去做討論，看如何把場地提升到最好。

桃園棒球場2009年完工，2011年Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）進駐，至今也使用超過10年，但桃園棒球場排水始終為人詬病，浦韋青認為，球場用了10幾年，球團也一直有在思考要用更積極的解決方式，「但這不是球團單一要解決的，市府也有說會協助我們，會持續密切溝通、協商。」

由於台灣氣候多雨，天母棒球場從原本的天然草皮改為人工草皮後獲得好評，桃園棒球場是否會跟進改為人工草皮？浦韋青坦言，有滿多單位曾建議過，最終決定權交給樂天總部評估，「資料都有，只要對場地有幫助的就會去嘗試，針對基礎建設跟總部也都有共識，就看如何改善。」

至於先前燈柱跳電的問題，浦韋青指出主要是因為用電量高，斷路器造成跳電，但由於線路很多，確實還沒查到是哪個線路造成跳電。