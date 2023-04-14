抓到了！北市林森北路上連續縱火4處 嫌犯是他 15:152023/04/14 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一男涉嫌到林森北路四面佛、大樓地下室等3處縱火。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市中山區林森北路14日上午驚傳連續縱火案，警方調查，一名男子涉嫌在上午陸續到林森北路四面佛、大樓地下室等4處縱火，所幸火勢都被即時撲滅，並未釀災。 北市林森北路驚傳連續縱火 警鎖定嫌犯追查中 訂閱影音： 中時新聞網 警方調查，四面佛也自身難保，門口的花籃遭男子縱火燒毀，民眾發現後立即將火勢撲滅，隨後附近又發生兩起火警，警方鎖定縱火嫌犯是30歲黃姓男子，下午已將他逮捕到案，正帶回警局調查釐清縱火動機。 #縱火 #林森北路 #驚傳 #連續 #警方調查 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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