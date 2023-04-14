北市中山區林森北路14日上午驚傳連續縱火案，警方調查，一名男子涉嫌在上午陸續到林森北路四面佛、大樓地下室等4處縱火，所幸火勢都被即時撲滅，並未釀災。

北市林森北路驚傳連續縱火 警鎖定嫌犯追查中

警方調查，四面佛也自身難保，門口的花籃遭男子縱火燒毀，民眾發現後立即將火勢撲滅，隨後附近又發生兩起火警，警方鎖定縱火嫌犯是30歲黃姓男子，下午已將他逮捕到案，正帶回警局調查釐清縱火動機。