福邦證券股東常會完成董事改選 黃炳鈞連任董事長 15:192023/04/14 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 福邦證券公司（6026）14日召開112年股東常會，通過虧損撥補案，並完成9席董事改選，其中，前民視主播吳中純當選為獨立董事，黃炳鈞連任董事長。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福邦證券完成9席董事（包括3席獨立董事）改選，當選名單分別為黃炳鈞、黃顯華、財契爾資產管理公司（代表人林火燈）、鄭更義、達友投資有限公司、黃志強、羅能清、許美麗、吳中純（後3位為獨立董事）。 福邦證券去年在證券市場整體表現不佳，加上部位管理不夠精準之下，全年虧損2.64億元，每股淨損0.73元，以致不能派發股利。 #福邦證券 #黃炳鈞 #股東常會 #任董事長 #虧損 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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