福邦證券完成9席董事（包括3席獨立董事）改選，當選名單分別為黃炳鈞、黃顯華、財契爾資產管理公司（代表人林火燈）、鄭更義、達友投資有限公司、黃志強、羅能清、許美麗、吳中純（後3位為獨立董事）。

福邦證券去年在證券市場整體表現不佳，加上部位管理不夠精準之下，全年虧損2.64億元，每股淨損0.73元，以致不能派發股利。