廖全平表示，過去二年，家電業者面臨運費高漲、晶片短缺的問題已經疏緩，不過原物料價格仍居高不下，尤其近年台幣貶值超過1成，更是家電業最大壓力，而家電售價多僅未足額的調漲1～3％，有些甚至都有沒漲價，政府今年推出節能補助3,000元、和貨物稅減徵2,000元再延長二年，退稅普發6000元也會帶動家電消費，加上4月電費調漲，預估會帶動一波節能家電換機潮，3月下旬起不少品牌的冷氣、冰箱銷售都有增溫的趨勢。

他指出，過去8年來全台已汰換700萬台機齡超過10年的冷氣、400萬台冰箱，未來6年還有500萬台冷氣、400萬台冰箱待汰換，如能全數換為一級能耗，可以節下全台總電費的6％，不僅消費者節省荷包，也有助台灣經濟發展。

此屆電器空調大展集結超過100個家電品牌參展，展示各自以AIoT為軸的智慧家電新品，合計600多攤位、比往年多出100個攤位，各品牌紛紛搭配節能補助、普發6,000元等祭出展場限定優惠，推出福利品3折、家電商品折10萬、每日限量百元家電、送日韓來回雙人機票等，展場消費滿額可抽最大獎為總價值百萬的智慧家電。

廖全平表示，該檔電器展2021年業績為16億元、2022年為17億元，今年在參展攤位增加、政府政策帶動下，可望達18.5億元。