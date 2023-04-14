罹患肌肉萎縮症的重度障礙者李姓女子，3年前向新北市社會局申請每月、每天24小時的個人助理時數共744小時，但只被核准60小時，李提告後，台北高等行政法院判決，撤銷60小時個人助理的處分，由社會局依判決見解重新核定時數，新活力自立生活協會表示，因今（14）日是上訴截止期限，新北市政府未提上訴，全案已確定。

李女在2020年6月15日申請「身心障礙者自立生活支持服務」，經新北市社會局委託「伊甸社會福利基金會」到她家進行家訪評估後，核定她的身障者自立生活支持服務內容，個人助理每月核定時數60小時。李不服提告，請求核給個人助理除每月60小時，再核定時數684小時。

北高行審理後認為，新北市社會局核定李的個人助理每月時數60小時，並未依身心障礙者福利與服務需求評估及證明核發辦法、服務辦法的相關規定，未依審查核定的法定正當程序，已屬違法。

合議庭認為，社會局沒有以李女為主體及決策中心，尊重她本身意願與偏好，有裁量怠惰的違法。除60小時外應再核給李自立生活所需的個人助理時數若干，因此撤銷社會局的處分。