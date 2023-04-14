民進黨新北市第三立委選舉區陷入三腳督內戰，三方針對議會提案數再次交鋒，新北市議員彭佳芸強調自己在第三屆以278件提案數，為3名候選人中最高，不過前新北市議員李坤城也指出自己任期4年提案加附議案達334件，才是真正的最高，李余典則側重提案達成率，表示自己最高。

李坤城表示，有民眾向他反映有某位候選人說自己「提案數最高」、「質詢率百分百」、「問政第一」，但這並非事實；他查證後發現，這位候選人提供的數字僅是8次會期中某一會期，並非完整的第三屆會期的完整資料。

他說，根據「新北市在地深蹲協會」的統計，在2018年至2022年的第三屆議員4年的質詢次數、提案及附議數，自己都是民進黨3位三重立委參選人之中最高的，「公布統計資料來源有憑有據，歡迎大家查詢」。

對於議案數之爭，彭佳芸昨(13日)晚間發聲明表示，根據新北市議會提案查詢系統，以第三屆為查詢範圍，自己以278件提案數為候選人中最高，議會系統為公開網站，不須帳號密碼，任何人都可以上去查詢。

她說，278件市府提案中，每一件都是三蘆市民的陳情心聲、服務團隊對法令研析後的不足建議，以及新北市政府需要立即調整改進的地方；彭佳芸呼籲黨內初選應該以團結為原則，以正面的方式向市民訴說如何讓三重更好，爭取選民支持，而非透過抹黑、誣陷真正認真做事的其他候選人，造成黨內分裂。

對此，新北市議員李余典則認為，議員要監督、要關心的面向、深度以及寬度都要據有，提案數跟執行只是其中之一環，但最重要是達成率，以三人來講自己的達成率最高，這都可以查詢。

李余典強調，自己對三重最有感情，因為他生於斯，長於斯，也服務在這裡，對於地方的社福、建設經費的爭取、交通環境的改善，甚至是傾聽市民的心聲，自己也都比其他候選人強。