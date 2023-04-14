台灣首席吠陀占星師李靜唯表示，4月5日金星進入金牛座，金星有很強的貴人運，譬如台灣前任和現任總統一個到大陸祭祖參訪，一個去美國拓展外交，兩位領導人在國際方面都堪稱是台灣的貴人！至於歐美銀行倒閉潮在政府出手相助後暫時休兵，通膨也呈現緩慢降溫的趨勢，市場普遍預期美國聯準會升息力道也會逐漸縮小！

李靜唯說，近期全球經歷了短暫的平靜，4月下旬開始堪稱「火氣沖天」的月份！4月14日象徵男性權威，皇族，政治人物的「太陽」進入最旺的相位牡羊座，與「水星」、「羅喉」合相整整一個月的時間，同時也被「計都」、「土星」兩大凶星映射！「太陽」代表極權國家領袖，一旦進入火象星座啟動星座牡羊座，個人行動力及企圖心都會更加旺盛！譬如俄羅斯的普京，東北亞包括北韓及日本領導人皆有可能（當然也包括大陸），因為「太陽」掌管的就是野心，權力和靈魂的能量！

李靜唯指出，在吠陀占星理論上，正面的太陽是陽光普照，負面的「太陽」則會顯得更加專制，獨裁，高傲而魯莽。加上「太陽」就像古時候的皇帝，一旦落入象徵武力衝突的牡羊座，極有可能變得更加一意孤行，而「太陽」熾熱的能量就會讓周圍的行星被嚴重灼傷！再加上4月14日所會合的行星都屬於「分離行星」，因此不論是烏俄戰爭或其他地緣政治緊繃的國家，都要特別注意某些極權國家領袖的起心動念皆有可能直接牽動全球恐慌的神經，甚至會在不久的將來對世界產生深遠的影響！

李靜唯說，近期太陽也代表黃金跟銅等貴金屬產業，所以4月下旬黃金有可能再度突破高點成為最佳避險資產，而跟軍火或武器相關的股票或金融商品還會持續熱絡！

李靜唯提醒，4月20日月亮將進入牡羊座形成罕見的「複合日食」（台灣只看到日偏食）21日水星開始逆行，4月22日「木星」正式告別雙魚座與「太陽、羅喉以及逆行的水星」四星同時合相在牡羊座，木星代表「擴張」，這樣的星相對已經有戰爭的地區非常不利，再加上水逆的關係，大凡跟人際溝通有關的服務業與醫療資源短缺的問題將會層出不窮！此外，太陽跟牡羊座都是火元素再加上「火星」還在雙子座流連，堪稱「火上加火」，包括從去年開始就十分頻繁的地震火災，以及極端天候造成乾旱缺水的狀況恐會益發嚴重之外，其他跟交通運輸有關的血光災難還是不得不防！