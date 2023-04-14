普發現金執行到現在已經兩星期，從王道銀行3月31日先發現金，到今日中午止，財政部統計，直接入帳近430萬人，登記入帳已經達到908萬人；ATM領現已經276萬人整體已領達1600萬人，占可領總人口數七成以上。

緊接著ATM遇到首個假日，領現的成長速度會更快。