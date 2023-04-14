香蕉好吃、便宜又方便，營養也很豐富，台大生物產業學系老師洪泰雄指出，香蕉含有多種營養素，對身體有益，還能幫助睡眠；建議在晚餐後的2至3小時內食用香蕉，此時血糖水平會逐漸下降，可以幫助身體更好吸收香蕉中的營養。

洪泰雄在臉書發文指出，香蕉富含多種營養素，包括鉀、鎂、維生素C、維生素B6等。鉀對心臟健康非常重要，可以幫助調節心臟節律和血壓；鎂則對骨骼健康和神經系統功能有益。

維生素C可以增強免疫系統，幫助身體抵抗感染；維生素B6可以幫助身體合成蛋白質和紅血球，維持神經系統和免疫系統的正常功能。洪泰雄提醒，香蕉含有一定的糖分和熱量，過量食用可能會對身體造成負擔；如果是想控制體重或糖尿病患者，建議適量食用香蕉，或選擇未完全成熟的香蕉。

洪泰雄表示，通常購買未成熟的香蕉後，可以使用一些方法加速它的成熟，例如把它們放在一起，讓它們自然釋放乙烯氣體，或用紙袋封裝；催熟的過程可能會導致香蕉糖分含量增加，糖分是香蕉的主要能量來源，因此，對於需要控制糖分攝入的人來說，催熟香蕉的方式可能不太適合。

另外，洪泰雄提醒，有些人會在食用香蕉時出現胃部不適的症狀，例如脹氣和胃酸逆流；若出現這些症狀，建議避免食用過熟或未完全成熟的香蕉。

洪泰雄表示，香蕉含有一些色胺酸，可以幫助合成血清素；血清素是一種神經傳遞物質，能穩定情緒和調節睡眠，因此，食用香蕉對促進睡眠有一定幫助。他建議在晚飯後2至3小時內食用香蕉，此時血糖水平會逐漸下降，這樣可以幫助身體更好吸收香蕉中的營養物質。