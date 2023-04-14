銀獎-黃淑黃_森林之美（林後四林平地森林園區)。(屏東林管處提供)

銅獎-黃成福＿遇見雙流（雙流國家森林遊樂區）。(屏東林管處提供)

為展現林務局屏東林區管理處森林育樂場域的自然景觀及資源特色，鼓勵民眾透過鏡頭記錄及分享森林之美，並以「發現森林新視野」為名舉辦攝影比賽，吸引各路攝影好手報名，共徵集222件攝影作品，經5位評審委員評審，選出13件得獎作品，最終由「枯木逢春」、「森林之美」及「遇見雙流之美」3件作品脫穎而出，獲得前三名，並有10件優選作品獲獎。

屏東林管處表示，轄管的森林育樂場域有藤枝、墾丁、雙流國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區，具有豐富的觀光遊憩資源及獨特自然景觀，因此希望透過攝影愛好者的鏡頭捕捉山林之美，讓更多人認識森林的新視野。

此次攝影比賽評審是由3位專家學者及資深攝影師外部委員，及2位內派委員依據投件作品的主題內容、構圖技巧及攝影技巧及創作理念等項目進行評比，在過程中經由充分討論，最後選出金、銀、銅獎各1名及優選作品10名。

其中金獎／段宗穎-枯木逢春（拍攝地點：藤枝國家森林遊樂區）；銀獎／黃淑華-森林之美（拍攝地點：林後四林平地森林園區）；銅獎／黃成福-遇見雙流（拍攝地點：雙流國家森林遊樂區）

優選作品：何國徵、陳忠能、許睿宸、羅彥霖、陳詠騰、張原豪、蔡誌山、王朝騰。