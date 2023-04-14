台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，購屋屋齡兩極化，主要有兩個原因，第一是近年市區開發趨向飽和，新興重劃區遍地開花，許多首購看上重劃區總價低，預售屋分階段付款壓力小，區域發展未來性高的三大優勢，吸引不少購屋族青睞，且疫後接案型SOHO族增加，一般事務所型態的新屋交易也增加。而這些新屋的屋況好、估值高，申請貸款的比例也較老屋高，因此佔比居冠！

另外一方面，20年以上的貸款資料，也占了將近四成，主要因為2005年修訂《建築技術規則》後，規定8層樓以上住宅須設置2座安全梯，此後建案公設比拉高，也讓目前市場上屋齡逾20年的建物，享有相對低的公設比，居住坪數實在，吸引務實購屋族購入。

進一步觀察第四季聯徵資料發現，六都中申貸購買3年內新屋的佔比，以台中市佔54.6%最多，其次是桃園市45%，占比最小的則是台北市佔11.1%。

第一建經研究中心副理張菱育指出，3年內的新成屋由於屋齡新、尚未折舊，甚至不乏預售屋交屋後的整批貸款，去年核貸成數近8成，且貸款利率約1.4~1.9%，比起30年以上老屋貸款成數平均約7成5、貸款利率1.5~2%，新成屋貸款條件相對較佳。

不過張菱育也提醒，屋齡新的社區，多半會規劃許多公共空間和休閒設施，因此大多數新屋的公設比高，實際室內使用坪數較小，價格也比同區中古屋高，且部分新興重劃區的地點較偏，購屋族下手前可先評估周邊生活機能成熟度，和點燈率，避免日後轉手不易。