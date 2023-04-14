大摩美國首席股票策略師Mike Wilson提出以下預測情境：

●基本預測情境不變：到年底時標普500指數將以3,900點封關，較目前下跌約6%。

●最差預測情境（bear case）：標普500指數以3,600點封關

●最佳預測情境（bull case）：標普500指數以4,200點收年線。

●周期谷底：標普500指數最低可能觸及3,000～3,300點，較目前下跌超過20%。

周四標普500指數大漲1.33%，收在4,146.22點。最新公布的經濟數據顯示美國通膨持續降溫且勞動力市場持續鬆動，投資人看好聯準會的升息周期可能接近尾聲。

儘管聯準會採取激進的手段收緊貨幣政策，但今年來美股表現仍然強韌，標普500指數今年以來上漲8%，而那斯達克指數上漲17%。惟3月一連串的銀行倒閉事件以及危機可能蔓延的擔憂，對企業獲利表現而言可不是好兆頭。

Wilson表示，我們正處於獲利衰退中。無論經濟會不會衰退，現在它都沒有獲利衰退那麼重要，企業的獲利情況比普遍預期更糟，而銀行業的壓力只會讓我們更加深信這點。

由摩根大通、花旗和富國銀行打頭陣，美股財報季將於周五正式登場。根據Refinitiv調查，分析師預期標普500指數成分股第一季總獲利將較去年同期下滑5.2%，這與本季初所預估的年增1.4%相比呈現明顯反轉。高盛日前預測第一季美股每股盈餘較去年同期大跌 7%，創下自2020年新冠疫情爆發以來最大跌幅。