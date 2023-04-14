國防部下午發布新聞表示，今(14)日迄1400時止，國軍計偵獲共艦4艘、共機6架次於臺灣周邊海空域活動，其中無偵7、BZK-005各1架次逾越海峽中線及進入我西南空域執行空中監偵。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控應處。

無偵7型無人機又稱「翔龍」，是中國成飛研製的一款先進高空長程無人偵察機，用途類似著名美軍的RQ-4「全球鷹」無人機，但機型的尺寸要小。主要飛行高度都在2萬公尺以上，號稱愛國者飛彈也難以攔截。日前無偵7出現在宮古島上空時，日本自衛隊F-15戰機曾出動攔截，但因無偵7飛行高度太高，因此只能以仰視拍照。

「翔龍」在解放軍空軍扮演的角色，類似美軍實戰經驗豐富的「RQ-4」全球鷹無人機。可執行高空偵察、監視和情報搜集任務，甚至能執行為各式「東風」飛彈提供目標資料。

「翔龍」生產型在機身衛星通訊天線鼓包和側視相控陣列雷達清晰可見。外媒推測，「翔龍」正式軍用編號為無偵-7，起飛重量7.5噸，配備一台WS-13發動機，最大速度750公里/小時，任務載荷650公斤，可在18000-20000公尺高空持續飛行10小時，對遼闊區域持續戰略偵察與監視。