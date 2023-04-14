烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天表示，北大西洋公約組織（NATO）在黑海的安全上應扮演更積極的角色，將烏克蘭的防空與飛彈防禦整合進北約成員國的系統內。

自俄羅斯去年全面入侵烏克蘭以來，黑海與烏克蘭沿海一直是俄烏戰爭的關鍵戰場。

路透社報導，庫列巴在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）舉行的黑海安全會議透過視訊說：「黑海有助於維持整個歐洲和平與未來導向。」

「可悲的是，這也顯示了如果忽視威脅，局勢會以多麼快速的速度惡化。該是時候把黑海變成跟波羅的海一樣，成為北約的海域。」

然而，莫斯科鄙棄這番言論，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在記者會上說：「黑海永遠不能變成北約海域。」

他又說：「這是共同的海域，這必須是所有沿岸國家一起合作、互動與維護安全的海洋。這樣的安全是不可分割的。」

身為全球兩大糧食出口國，俄羅斯與烏克蘭都仰賴黑海從事貿易，包括供應穀物市場。去年俄羅斯封鎖黑海差點引發全球糧食危機，直到在聯合國與土耳其斡旋下達成協議才維持港口開放，現在仍透過外交行動延長協議。

庫列巴說：「我們必須一起解決這個共同的俄羅斯問題。舉例來說，我支持專家意見，將烏克蘭防空與飛彈防禦系統，整合進黑海與波羅的海盟國的系統內。」

北約副秘書長吉歐阿納（Mircea Geoana）沒有直接回應庫列巴的呼聲，但說北約已持續加強在黑海地區的部署。