小芭比（左起）、與黃西田、黃露瑤父女飆歌勾起眾人回憶。（中視提供）

白冰冰日前為《我愛冰冰Show》扮櫻木花道，又唱又跳全網熱議，也開出收視佳績，4歲以上平均收視2.12，居當日所有頻道節目收視排行第3名。黃西田應觀眾敲碗，本周2度上節目，白冰冰特別請神秘嘉賓要給他驚喜。

《我愛冰冰Show》又有驚豔企劃，「爆笑群星爭霸賽」主題邀來黃西田、朱海君、袁小迪、蔡佳麟、李子森、杜忻恬、陳思瑋、陳孟賢、明亮、蔡亞露、談詩玲、八弟、黃浩庭、李晉瑩、小芭比、黃露瑤等多位實力派唱將。

錄影當天，黃西田才知道神秘嘉賓就是他鍾愛的弟子小芭比（張辰瑀），她一現身，全場歡聲，眾人也佩服白冰冰竟能把嫁入豪門的小芭比請出來，攝影棚宛如同學會般，大夥一起敘舊，陽帆笑說：「怎麼感覺很像初二回娘家。」製作單位也安排黃西田與小芭比、女兒黃露瑤高唱《夢你的夢》，勾起往日回憶。

白冰冰提到這次邀請小芭比上節目費盡苦心，「雖然只是出來唱幾首歌，但工程浩大。」因為她特別去找小芭比的公公，請他應允讓媳婦到節目來唱歌。而小芭比也很高興，因為萬萬沒想到公公會答應。該集將於明（15日）晚間8點在中視播出。