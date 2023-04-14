國民黨內台北市選區立委初選程序持續進行中，北市黨部主委黃呂錦茹14日接受廣播媒體專訪時，表示北市8個立委選區，包含艱困選區在內都有人表態爭取提名，而根據自己初步評估，8個選區中有7個選區勝率超過50％，其中最困難的選區為北市第二選區（士林、大同區），藍綠目前五五波，若最終民進黨提名議員王世堅參選，對國民黨來說相當棘手。黃呂錦茹也證實，有徵詢台南市議員謝龍介跨區參選士北區，而謝並未完全拒絕。

黃呂錦茹14日接受專訪時，分析台北市8個立委選區中，包含艱困選區士林大同區在內，每區都有人表態爭取國民黨提名參選。針對士林大同區，黃呂錦茹表示，在蔣萬安當選市長後，該區已經不是綠營鐵板一塊，但若民進黨推出的人選是王世堅，因為他的選戰打法相當詭譎多變，因此對於國民黨來說會相當棘手。

黃呂錦茹在專訪時也證實，自己有徵詢謝龍介跨區投入士林大同區立委選戰的意願，「他沒有完全拒絕，但不能透露謝如何回答。」黃呂錦茹說，除了謝龍介外，另外還有兩人有意投入士林大同區立委選戰，不過目前還必須先保密不能公布。

針對士林北投區立委，民進黨具有現任優勢，黃呂錦茹則分析，在蔣萬安當選後，也一掃過去軍公教因為退休金對國民黨持懷疑態度，現在已經沒有這樣的疑慮了，目前黨內議員陳重文及張斯綱都有意投入選戰，不過雙方有默契，在初選程序前先協調，由黨部進行民調對比，勝出者登記參選，這樣就不會出現「黨內互打」的情形。

另外中正萬華區的部分，現任立委林昶佐宣布不爭取連任，黃呂錦茹也透露，包含現任議員鍾小平、郭昭巖、應曉薇與黨中央發言人林家興等四人有意爭取提名，而民進黨方面可能推派現任議員吳沛憶參選，無論4人誰出線應該都有60％左右的勝率。