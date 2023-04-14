大陸國防部新聞發言人、大校譚克非14日發布公告，應俄羅斯國防部長紹伊古邀請，大陸國務委員兼國防部長李尚福，將於4月16日至19日對俄羅斯進行正式訪問。期間李尚福將與俄羅斯軍隊領導人舉行會談並參訪俄國軍事院校。

根據《北京日報》報導，近年來，在兩國元首的戰略引領下，中俄兩軍關係持續保持高位運行，戰略溝通、聯合演訓、務實合作等取得新進展，為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不斷充實戰略內涵。