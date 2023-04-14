陸國防部長李尚福 16日對俄進行正式訪問 15:362023/04/14 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國防部14日公告，國防部長李尚福將從16日對俄羅斯進行正式訪問。（解放軍報） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國防部新聞發言人、大校譚克非14日發布公告，應俄羅斯國防部長紹伊古邀請，大陸國務委員兼國防部長李尚福，將於4月16日至19日對俄羅斯進行正式訪問。期間李尚福將與俄羅斯軍隊領導人舉行會談並參訪俄國軍事院校。 根據《北京日報》報導，近年來，在兩國元首的戰略引領下，中俄兩軍關係持續保持高位運行，戰略溝通、聯合演訓、務實合作等取得新進展，為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不斷充實戰略內涵。 #李尚 #進行 #訪問 #中俄 #陸國防部 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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