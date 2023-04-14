OPEL台灣總代理歐吉汽車董事長王騰漢表示，近年來，台灣進口車市場發展相當火熱，除積極導入最新世代車款外，更全力拓展經銷通路打造完善的展售空間，提供消費者更為優質的服務外，也展現OPEL積極經營台灣市場的決心。今年上半年將有更多旗艦展示暨服務中心陸續開幕，期待在未來能夠提供更美好的購買與服務體驗。

全新OPEL高雄旗艦展示暨服務中心，鄰近國道一號鼎金交流道，距高鐵左營站10分鐘路程，位處北高雄的交通樞紐位置。斥資上億的OPEL高雄旗艦展示暨服務中心，是亞太地區最大的旗艦點，以大面積深灰與OPEL專屬品牌黃色的色彩搭配，呈現出極簡且酷炫建築風格。占地總面積逾600坪，展間及服務廠的外觀建築本體與內部陳設格局，完全依循德國原廠最新品牌CI規範打造。

為全方位拓展軟硬體等各方面設施與服務，讓消費者不只是買到一部優質的德國Opel汽車，更同步獲得與德國當地零時差的服務體驗。OPEL車主交車後最關心的售後服務能量與品質，歐吉汽車同樣以超越原廠認證的高規格標準精心打造，其售後服務空間，共設置16個工位與交車位，其中包括5部專業級頂高機工作位、診斷智能工作位、電動車輛工作位等配置，並全數採用符合德國原廠規範的頂級維修工具設備和完善的輔助機具。

Opel在台灣的每位技師與服務人員皆100%獲得原廠專業訓練合格認證，OPEL總代理歐吉汽車不定時安排德國原廠技師到台灣授受原廠維修技術與訓練課程，並透過即時連線的軟硬體設備，提升品牌體驗與售後服務；同時，也導入Stellantis集團最先進的維修標準化程序與技術支援。