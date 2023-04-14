朱鸞今日受訪分享捐贈緣由時，一度含淚哽咽。（蔡明亘攝）

居住在桃園市中壢區的87歲朱鸞女士，在上士退伍的老伴甘新和、兒子林志雄相繼離世後，到2人靈堂前連擲3聖筊，決定將2人留下的600萬元遺產全數捐出，作為國軍後盾，這也是國軍退輔會近20年來最鉅額捐款。退輔會主委馮世寬今也一路牽著朱鸞上台接受榮光獎章，朱鸞談及捐贈緣由時更一度哽咽，直呼要完成家人的遺願「幫助阿兵哥」，榮民榮眷的慷慨大愛令人動容。

朱鸞的老伴甘新和來自大陸廣西，1948年入伍，隔年隨軍來台，擔任陸軍砲兵職務並於1976年退伍，2018年離世，而在去年，擔任專欄作家的兒子也因病過世，朱鸞不擔心往後生活，反而在兩岸情勢緊張之際，到丈夫和兒子靈前擲出3個聖筊，毅然決然捐出600萬元遺產，要照顧國軍與榮民。

朱鸞分享，除了感念老伴生前受國家與退輔會照顧，再加上兒子生前個性急公好義，2人都有囑託，受國家點滴、必湧泉以報，當時她詢問兒子「若未來我走了，財產要給誰？」兒子回說「幫助阿兵哥」，豈料白髮人送黑髮人，談至此事，她也不禁哽咽、眼眶含淚。

朱鸞日前隻身往前桃園市榮民服務處，以2人名義捐助榮民榮眷基金會600萬元，嘉惠全台榮民眷清寒子弟，化遺愛為大愛，馮世寬受此大愛義舉感動，今親自頒發榮光二等獎章殊榮。此外還有3位捐款人包括魏家聲、閻景章、胡玉亮也都預立遺囑，在過世後會將畢生積蓄全數捐贈，他們也獲頒榮光三等獎章，5人累計捐贈超過1100萬元，共同守護榮民榮眷清寒子弟及同袍遺孤。

馮世寬表示，榮民先輩畢生為國犧牲奉獻，平時生活簡樸，但這5位先輩在亡故後還將積蓄全數化做磅礡大愛，以善行回饋社會，尤其朱鸞已高齡87歲，不識字、國語也說得不好，但和他們結下非常好的緣分，受獎時雖步履蹣跚，眼神卻充滿堅毅，只為完成老伴和兒子的遺願，相信能啟發社會大眾善心。

會後，馮世寬也陪伴朱鸞和其他來賓到服務處一樓大廳的「恩澤榜」巡禮，並由馮親筆題字「頌哲人興邦、傳春風廣被」，展露對先輩無私精神的感佩，而朱鸞看到榜上有老伴和兒子的事蹟看板，不發一語默默凝視，宛如在說聲「你們可以安心了」，她也親手將獎章和獎狀放入展示櫃永久陳展。

桃園市榮服處長徐偉光表示，桃園榮服處設有專款專用的遺孤認養專戶，至今每月有超過86名小朋友都是受惠者，每人每月3000元，直到完成大學學業，讓榮民遺孤無後顧之憂安心就學。今盼透過表彰5位先輩無私義舉外，也希望國人都能知道榮民過往保家衛國的犧牲奉獻，退輔會將效法先輩精神，秉持「榮民在哪、服務就到哪」宗旨，持續提供優質服務。