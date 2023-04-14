女星陸元琪和袁惟仁離婚7年，恢復單身後她為母則強，一肩扛起照顧兩個小孩的責任，不僅復出上通告，也開社團賣東西，今(14日)稍早她開心慶祝完成了和韓國精緻旅遊網站合作的文章初稿，謙虛表示：「在台灣的學歷，我只有小學畢業，我的文章裡，無法出現太美麗的形容詞，但每個字句都是我用完整的心情去寫出來的」，自曝只有小學學歷，但非常努力於工作上。

現年52歲的陸元琪2002年和袁惟仁結婚，因男方長期到大陸工作，聚少離多，又傳跟其他女生過從甚密，2016年兩人正式離婚，單身7年的陸元琪先前分享跟女兒半夜談心，女兒不捨陸元琪為了工作跌跌撞撞，直言：「我想要妳去做自己，我想要妳有人愛，我不想看到妳每天為了這個家活得不像自己」，母女倆說到此都忍不住痛哭。

陸元琪發文。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

最近陸元琪發文，寫下：「在愛的這條路上，大家應該都清楚的看見到我是個笨蛋吧...但笨蛋不想再是個笨蛋，笨蛋想要好好治癒跟陪伴內心裡受傷的自己，如果不這麼做，就算出現了對的人，最終也會被自己的分離焦慮以及質疑、害怕感情關係給終結」，並承認自己內心因為受傷上鎖了好多年，最近她開始跟自己對話自癒，要求自己說：「妳要好好的用眼睛看這個世界，相信世界上還是存在能被信任的美好」，並希望有一天能好起來，踏出心中的囚牢。

稍早，陸元琪開心慶祝完成了旅遊網站文章初稿，並透露其實自己在台灣只有小學學歷，但每個字她都很用心去寫，「一直期許自己成為一個連靈魂都有香氣，眼神有笑意，舉手投足都是自信的女子，而我估計...那樣的我...應該不遠了」，粉絲也向她道賀說：「妳好努力」、「妳怎麼這麼厲害」、「妳是最棒的」。