樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」今年有「韓風來襲」，找來曾擔任韓職啦啦隊的李多慧加入應援行列，14日迎來中職初應援，賽前球團也為她舉辦媒體見面會，吸引超過20台攝影機、多家平面記者前來採訪，李多慧也透露自己選擇82號作為背號的原因。

從李多慧來台後就行程滿檔，不只接受多家媒體專訪，也抽空到九份、中壢夜市走走，體驗台灣在地文化，原本就很愛喝珍珠奶茶的她，還在夜市嘗試臭豆腐，她用中文說：「拔絲地瓜，很好吃。」

領隊浦韋青表示，李多慧會韓國、台灣2地跑，但每個月都會來台灣幫桃猿應援，「今天起連3天是她第一次在台灣應援，也是她啦啦隊生涯全新開始，下個月則確定5月1至7日會亮相，希望在她加入後，全猿主場會展現不一樣的面貌，更有國際、前瞻性。」

浦韋青透露，過去球團就有與韓職有相關合作，去年剛好機會成熟，在疫情趨緩的情況下雙方達成共識，除了應援外，球團也會為她接些商業演出，但她仍會將重心擺在職棒的應援上。

今天記者會上學姊凱伊、Yuri 送上韓國泡菜、海苔及球隊推出的行李箱，讓李多慧又驚又喜，她笑著說：「原本就有考慮要在台灣多買一個行李箱，現在不用買了，會開心的帶著回韓國。」之後主持人臨時抽考跳《勇敢樂天》應援舞蹈李多慧也順利過關。

先前李多慧曾表示，會想來台灣發展不是為了錢，她解釋：「因為在網路上得知台灣啦啦隊文化很興盛，所以想來台灣挑戰自己。」她也提到自己選擇穿82號的原因，是因為韓國的國際電話國碼是082，「因為只有我是韓國人，想告訴大家韓國這個國家。」

從宣布今年有「韓風」加入應援起，李多慧IG追蹤人數在短時間內就漲粉30萬，讓她受寵若驚，但她強調，除了開心的感覺外，更想用好表現回饋給粉絲，把練習成果展現給大家看。李多慧也提到，自己目前會先專注在球場應援上，至於其他商演部分也會在能力所及勇敢嘗試。

來台前，李多慧就先在韓國熟悉桃猿應援曲，來台後也加入排練，她表示，桃園所有應援曲都很熱情，跳起來都很開心，其中對左投陳冠宇出場樂「陳陳大丈夫」及「勇敢樂天」印象最深刻。

樂天女孩韓籍成員李多慧（中）14日出席媒體見面會，現場與Yuri（左）與凱伊（右）展現集訓成果。（范揚光攝）