南科管理局14日舉行「職業安全衛生多體感延伸實境XR場域合作宣言簽署暨全國科技減災實務研討會」，在國科會主委吳政忠與勞動部政務次長李俊俋的共同見證下，南科管理局長蘇振綱、職安署長鄒子廉2人，簽署「職業安全衛生多體感延伸實境XR場域」合作宣言，兩部會將運用科技量能與職業安全衛生結合，有效整合跨部會資源，提供全新的類實境教育訓練模式，打造國內首屈一指的職業安全衛生多體感延伸實境XR場域。

國科會主委吳政忠特別感謝勞動部大力支援，他說，XR場域係運用創新的智慧科技，突破以往傳統職安教育訓練模式，不受場地、機具、設備等限制，讓受訓過學員，都能在職場上記得安全的重要，未來，開發各種模擬訓練課程，並提供更好的服務，南科管理局將持續推動產、官、學及跨部會合作，打造永續安全健康的南臺灣科學園區。

勞動部政務次長李俊俋表示，XR場域為跨部會合作典範，感謝南科管理局展現高度執行力，短時間內即有如此成果展現，未來將持續擴大合作領域，讓更多勞工體驗沉浸式教育訓練，保障工作安全及健康。

南科管理局說，南科近年產值持續創新高，不但創造勞工許多就業機會，更重要的是讓勞工能夠安居樂業，南科管理局與職安署共同合作，藉由高科技的輔助，透過VR、AR、MR、AIoT等先進技術，模擬屋頂、施工架、高空工作車、化學品、堆高機、局限空間、吊籠等高風險作業，讓勞工能夠在安全的環境下接受互動及沉浸式的教育訓練，更能提升職場危害辨識知能，免於職業災害發生。