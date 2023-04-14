喬治艾娃在IMF與世銀的春季會議記者會上表示，「問題是我們能否在提升保障供應安全，不要將世界推向第二次冷戰的局面。我相信這是可能的。」

喬治艾娃成長於蘇聯時代的保加利亞，她提到自己曾經歷冷戰以及將人才排除於全球經濟之外的影響，不希望看見這情況重演。

她亦指出，決策官員可能必須瞭解，發展出獨立的新供應鏈可能會造成一些成本，但也應避免過度熱衷於此而傷及全球貿易流動。