喬治艾娃在IMF與世銀的春季會議記者會上表示，「問題是我們能否在提升保障供應安全，不要將世界推向第二次冷戰的局面。我相信這是可能的。」
喬治艾娃成長於蘇聯時代的保加利亞，她提到自己曾經歷冷戰以及將人才排除於全球經濟之外的影響，不希望看見這情況重演。
她亦指出，決策官員可能必須瞭解，發展出獨立的新供應鏈可能會造成一些成本，但也應避免過度熱衷於此而傷及全球貿易流動。
國際貨幣基金總裁喬治艾娃周四警告，在主要強權地緣政治緊張之際，全球決策者在積極鞏固自身工業供應鏈的同時，應該避免新冷戰的形成。
喬治艾娃在IMF與世銀的春季會議記者會上表示，「問題是我們能否在提升保障供應安全，不要將世界推向第二次冷戰的局面。我相信這是可能的。」
喬治艾娃成長於蘇聯時代的保加利亞，她提到自己曾經歷冷戰以及將人才排除於全球經濟之外的影響，不希望看見這情況重演。
她亦指出，決策官員可能必須瞭解，發展出獨立的新供應鏈可能會造成一些成本，但也應避免過度熱衷於此而傷及全球貿易流動。
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