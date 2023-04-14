中鋼14日召開5月份月盤鋼品盤價會議，會中決議，歐美銀行危機在監管當局迅速處置下快速落幕，避免引發系統性風險，多國央行順勢宣布暫停升息或轉為降息，帶動美元指數回落，減緩新興及亞洲市場匯率波動風險。受金融體系動盪與高通膨影響，IMF同步下修今明年全球GDP成長率0.1％，分別降至2.8％與3.0％，台灣下游鋼鐵用鋼產業庫存調整至健康水位後，市場預計將回歸供需基本面，引領經濟重回正向通道。

需求方面，中國三月鋼鐵PMI指數回落至48.4，顯示鋼鐵產業短期面臨波動震盪，房市銷售明顯回暖，加上持續投資基礎建設，建築用鋼需求回升可期；中國大陸汽車市場因國六b排放標準即將於七月一日全面實施，加速舊車型去化，有利新車需求提前釋出。台灣擬延長節能家電減徵貨物稅，未來住宅建案陸續完工後，將可挹注用鋼需求回溫。

供給方面，worldsteel統計2月全球粗鋼產量年減1.0％至1.424億噸，已連續四個月同比下滑，市場供應面依然緊俏。中國為實現碳中和目標，嚴格落實鋼鐵新舊產能置換，並加快行業重組與集中化，2022年中國粗鋼產量下降2.1％至10.13億噸，市場預期2023年降幅將擴大至2.5％，粗鋼產量進一步壓減至9.87億噸，減幅約2,600萬公噸，鋼鐵供應面長期朝緊縮方向發展。

原物料行情方面，鐵礦砂價格近期於每公噸約120～130美元震盪整理，冶金煤價格則回落至每公噸約285～300美元區間，壓抑短期鋼價上漲動能。OPEC＋聯袂減產帶動國際油價底部反轉，考量燃料價格處於高檔，台電自4月起針對產業用電大戶調漲電價17％，中鋼初估每年將增加新台幣12億元以上的用電成本，且極端氣候導致水情拉警報，自來水公司針對工業用水限水10％，油、電、水等能源價格攀升，進一步墊高鋼鐵生產成本。

鋼市行情方面，美國Cleveland-Cliffs鋼廠四月初發動新一波漲價，調漲熱軋價格每公噸110美元，熱軋流通行情一度觸及每公噸1,300美元；歐洲鋼廠因產線檢修突發狀況未能如期完成，甚至須撤回報價並醞釀提漲；寶武、鞍本鋼廠五月份內銷熱冷軋出廠價以平盤開出。歐美市場反應消費信心好轉，鋼價維持上升趨勢，亞洲鋼市則進入良性整理階段，全球鋼價穩中求進。

自今年以來中鋼盤價順應國際鋼市開啟上升波段，惟供應鏈仍需時間反應漲幅至終端下游，第二季雖為傳統用鋼旺季，近期突發美歐金融體系動盪、地緣政治紛擾等風險，市場拉貨信心轉趨保守觀望，目前終端補庫需求尚未完全釋出，短期內鋼價轉入溫和中繼區間，待整理後以蓄積新一波發展動能。為維持鋼市穩健走勢，強化下游報價競爭力，續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，5月以平盤開出貼近國際主流盤勢，協助客戶渡過鋼市整理階段，爭取接單契機。