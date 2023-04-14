受到西北風挾帶中國沿海污染物移入及混合本地污染物影響，昨天各地空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級，今天偏東風，西半部地區水平及垂直擴散條件差，混合層高度偏低，導致污染物累積，空氣品質不佳，中南部地區為紅色警示，明天白天鋒面通過，中部以北降雨機率大，空氣品質可望好轉，但晚間東北季風增強，東北風可能挾帶境外污染物影響臺灣，預估空氣品質多為橘色提醒等級，16日環境風場轉弱，中南部地區短時間達紅色警示，將持續至18日。

環保署指出，根據空氣品質監測資料、空品模式資料及中央氣象局預報資料顯示，今天竹苗以北地區PM2.5小時濃度約每立方公尺40至50微克，中南部地區PM2.5濃度約每立方公尺65至100微克，小港測站於上午10點PM2.5最高濃度達每立方公尺101微克，臺南測站於上午7點PM2.5濃度達每立方公尺99微克，西半部空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級。

環保署說，由於北京至山西一帶PM2.5小時濃度約立方公尺100至250微克，明日晚間起東北風挾帶境外污染物南下影響臺灣，北部地區預估PM2.5小時濃度可能達每立方公尺50至60微克，空氣品質多為橘色提醒等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級。16日環境風場為偏東風，西半部地區風速偏弱，夜間及清晨垂直擴散較差，污染物易累積於近地面，預計19日起南風增強，擴散條件好轉，空氣品質逐漸改善，為普通至橘色提醒等級。

環保署表示，因應這種狀況，已協調台電及民營燃煤電廠減少燃煤發電，地方政府方面，則成立府級指揮中心，並向民眾宣導防護措施。