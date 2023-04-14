財團法人臺灣亞洲交流基金會與行政院雲嘉南區聯合服務中心、外交部雲嘉南辦事處、移民署南區事務大隊嘉義市服務站及嘉義市新住民家庭服務中心於4月14日在嘉義蘭桂坊花園酒店共同舉辦「新南向與新住民政策論壇-南部場」，邀請從事新住民照顧輔導工作的專家學者、新住民代表與民間團體，一起從我國新南向政策的角度出發，討論交流新住民及新二代在臺灣深耕發展的現況與潛力。

本次論壇規劃「提升教育分享」及「多元文化分享」2個主題，出席者包含臺亞會執行長楊昊、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁、外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中、移民署移民事務組組長黃齡玉、嘉義市服務站主任黃艷薰及嘉義市新住民家庭服務中心督導許淑芬。

出席者包含臺亞會執行長楊昊、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁、外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中、移民署移民事務組組長黃齡玉、嘉義市服務站主任黃艷薰及嘉義市新住民家庭服務中心督導許淑芬。(移民署嘉義市服務站提供)

移民署移民事務組組長黃齡玉（右四）、嘉義市服務站主任黃艷薰（左三）和參與的新住民朋友合影。(移民署嘉義市服務站提供)

臺亞會執行長楊昊致詞時指出，「以人為本」的新南向政策目標不只是加強新住民及新二代的培力，藉由政府與民間組織的串連與投入，更要將影響力擴展到整個臺灣社會及生活圈，以厚植臺灣人才資本，讓所有人都能成為臺灣社會的一份子，達到文化與區域的鏈結。

新住民范紅豔分享多元文化講師培力及經驗。(移民署嘉義市服務站提供)

新二代張寶云分享生命歷程。(移民署嘉義市服務站提供)

移民署表示，政府持續推動新住民服務，行政院為研商新住民關切的重要議題，設有新住民事務協調會報來統整資源及協調跨部會事宜，內政部也成立發展基金協助新住民適應臺灣社會。此外，移民署辦理獎助(勵)學金、築夢計畫、多元文化人才培訓及培育研習營等新住民及其子女照顧與培力方案，期盼新住民運用自身優勢參與公共事務，共建友善多元社會。

外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中指出，我政府近年來積極推動「新南向政策」，致力深化與東協等國關係，尤其文化與教育互動程度最為顯著，外交部需要精通東南亞語言和文化的新住民及新二代人才投入，因此特別重視培育具備多元文化素養的外交人才，並且在新進外交人員訓練業務增加東南亞語言培訓，以及選派優秀人員赴東南亞受訓，以深化經營與新南向國家的雙邊關係。

母親來自越南的新二代張寶云在「提升教育分享」場次分享自己的生命歷程，即將就讀臺灣大學外文系的她，未來希望考取外交領事人員，貢獻一己之力，回饋社會。同樣來自越南的范紅豔在「多元文化分享」場次說，她的人生因為參加移民署110年舉辦的「新住民多元文化人才培訓計畫」變得不一樣!培訓計畫讓她有系統地學習口語表達、設計教材及練習試講授課，不僅增加自信，也懂得運用自身優勢來推廣母國文化，目前她已受邀至多所學校授課分享。

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，期盼藉由辦理新南向與新住民政策論壇活動，讓社會大眾瞭解政府部門、專家學者與民間團體共同推動新住民服務的相關措施，以及新住民參與公共事務的不同面貌，未來希望大家一起持續努力，豐富臺灣多元文化社會。