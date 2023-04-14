謝惠全指出，一般投資人對今年海運的景氣看法比較悲觀，主要因為受到去年俄烏戰爭影響，造成高通膨、高利率以及高存貨情況，再加上環保法規及大量新船投入等因素所致。也因為這些因素持續影響，所以今年上半年整個景氣看起來比較疲弱。第1季船運公司都已經揭露它的第1季營收，跌幅大約都有60～70％，這些跌幅已經從上海航交所的指數反映出來，不過，競爭力好的公司仍然可以獲利。

而這些影響因素近期有些趨緩，最近也看到整個運價在谷底徘徊一陣子後已經反彈，並看到貨量回升的跡象，第2季雖然處在低點，但相信比第1季好一些，要再好一些要看到第2季末，下半年因為存貨去化差不多，配合旺季，相信復甦會更明顯。謝惠全認為，如果俄烏戰爭能夠結束，對復甦會有進一步催化作用，因此對今年海運保持審慎，但並不悲觀。

對於市場運價下滑，今年長榮歐美長線合約的比例，謝惠全表示，過去2年長榮美洲及歐洲比重約60％及30％，即使運費下滑，但基本上這兩部分的比例差異不大。

2M(馬士基Maersk、地中海航運MSC)聯盟將於2025年解散，謝惠全指出，長榮參加的海洋聯盟(OA)在市場上相對有競爭性，聯盟對現在合作十分滿意，長榮的同業對目前合作默契都很好，合約也到2027年才會結束，不至於會有影響。