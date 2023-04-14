新冠疫情逐漸平息，但流感可能伺機而起。疾病管制署每年10月開放公費流感疫苗接種，今年預計新增將「身心障礙者社區式服務之受照顧者及工作人員」納入公費對象，預計2000餘人受惠。

疾管署發言人羅一鈞說明，今年2月20日衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組（ACIP）聯席會議上，社家署建議將「身心障礙者社區式服務之受照顧者及工作人員」納入 公費流感疫苗對象；考量該族群相對自我照顧能力較差，感染流感機會可能較高，因此同意納入。

目前公費流感疫苗接種對象第七類為「安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員」，僅針對「機構」，不含「社區式服務」。羅一鈞表示，國內身心障礙者社區式服務之受照顧者及工作人員約2萬餘人，但扣除原本已是公費接種對象者（如50歲以上），本次新增約2000餘人；預計在今年度（112）流感疫苗接種計畫納入，今年秋冬開打。

去年度（111）公費流感疫苗自10月開打，疾管署原先採購609萬劑，後來擴充採購31萬劑，總計640萬劑。羅一鈞說，今年公費計畫預計採購638萬劑，以及開口合約40萬劑（視需求下單），加上其他單位代購量約20萬，總計本次標案會採購698萬6900劑。