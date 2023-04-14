台北市長蔣萬安14日到議會備詢，台北市議員劉耀仁舉出萬華三大重要建設，批評莒光公宅中籤8個月還沒能入住，並數度提及蔣「當選靠阿公，市政不用功」，蔣萬安則爆氣回，他是選民一票一票選出來的，都是透過民主洗禮，請尊重選民智慧，後來經副議長葉林傳調停，才結束兩方群槍舌戰。

劉耀仁指出，昨日下午蔣市長一直跳針市政是延續的，這句不能淪為口號或空話。他接著提出三項建設，包含西寧綜合大樓暨洛陽停車場開發案、艋舺學園以及莒光公宅一延再延，並強調不知道就不知道，也說莒光公宅中籤者8個月都不能入住，讓民眾怨聲載道，要好好改善。

劉耀仁直言，蔣萬安顯然過了百日還沒進入狀況，不要只想著大巨蛋開幕，台北市還有很多重要案件，應該要專心市政，不要再跳熱舞、當舞棍，昨日民進黨送你一句話「當選靠阿公，市政不用功」，希望一年後可以給你「當選靠阿公，市政很用功」，蔣萬安也連聲說，三個案子都會持續加速進行。

數度被批評當選靠阿公，蔣萬安也爆氣回，我是選民一票一票選出來的，我們都是透過民種洗禮，請尊重台灣的民主，也尊重選民的智慧，我尊重議員也是選民選出的，劉耀仁則直接嗆聲，重點在市政不用功，你三個案子回應都顯示你不用功，但講到你阿公就氣成這樣。

蔣萬安則回，今日討論市政就事論事，為選民爭取服務，我也接受議員的指教，要加速就加速，劉耀仁又說，你只要告訴我會不會用功？蔣萬安則答，我們都會持續來努力，但你質疑選民，應該要尊重，劉耀仁表示，就是不用功，市政才會吊車尾。最後副議長葉林傳出來協調，表示要尊重選民選出的市長，沒有誰靠誰，憑自己及選民的認同，才讓兩方停歇。