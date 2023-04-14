中等學校排球甲級聯賽慶功宴，屏縣長陪球員一起吃牛排。(屏縣府提供)

屏東縣代表隊在111學年度中等學校排球聯賽中表現優異，參賽3支隊伍中，內埔國中奪得國男組冠軍、新園國中獲國女組季軍及屏榮高中取得高男組第六名，屏東縣長周春米為慶賀選手們榮獲佳績，特別邀請球員與教練一起吃牛排，慶祝屏東排球發展的光輝一刻。

周春米上任以來便非常重視排球發展，賽前不但親自為球隊授旗、頒發加菜金，更於賽會期間親蒞現場為出賽球隊加油打氣，使得出賽球隊無不使出渾身解數，展現平日訓練實力，最終取得輝煌戰果。

周春米表示，選手與教練們在今年聯賽中，保持高度的熱情跟激情與對手交鋒，在汗水與淚水交織下，在最高舞台上精采發揮，令人動容，已然締造屏東排球發展一個重大里程。

縣府期望透過經驗傳承和提攜後輩，讓排球運動與縣府三級五區人才培育政策相輔相成，也希望能將體育政策延續至第四級大學端，對於優秀選手在未來職涯發展中有更寬廣的選擇，展現出屏縣府選才、育才及留才的強烈決心，讓屏東的孩子在台灣發光發熱。