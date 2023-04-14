迎接35周年館慶，國美館將15日起推出《時代記憶—國美35典藏精選展》，其中包括林玉山的〈蓮池〉(1930)、陳澄波〈嘉義遊園地〉等珍品，並藉由4個主題展現國美館不同階段的角色。

國美館從開館第二年便推動系列性的主題研究，探討台灣美術發展的各類研究主題，並將其研究成果發展為研究展。此次在「台灣美術的溯源與風格變異」主題呈現；主題二聚焦國美館現代主義的抽象繪畫藏品，以及60至90年代受到西潮影響下的現代藝術及早期當代藝術藏品，包括國美館兩個代表性的現代藝術重要捐贈收藏之藝術家——李仲生及席德進，以及多位推動台灣現代藝術運動的五月、東方畫會藝術家們的代表性藏品。

主題三以1999年大型藝術行為「引爆台灣省立美術館」為引，美術館於此時期開始入藏台灣當代藝術作品，另外在展覽的形式上迎來策展人時代與當代藝術展覽生態的轉變。在此主題下所展示的收藏作品有著當代藝術勇於直面挑戰舊制度、政治、社會、性別等禁忌的重要藝術特質和內涵，也拓展更多元的綜合媒材、形式、題材，投入更多於反思社會議題、自我主張與意識型態。

2000年後的藝術實踐，帶給美術館運營極大挑戰，且隨著科技的突進發展，「新媒體」與「跨領域」藝術於焉而起，相應之下的各種媒介應用也成為藝術家們關心的對象。主題四即呈現此一里程碑的變化，從所選作品中亦可觀察到藝術家對世界的焦慮與批判。