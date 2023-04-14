新北某熱炒店女廚師林彤，由於穿著清涼露出傲人曲線，加上純熟技術爆紅，被網友封為「炒飯正妹」，AV導演圤智雨事後坦言宣傳手法全是自己一手操刀，不過成名之際也引來各種瘋狂粉絲，他更指出最誇張的莫過於送上「精液飲料」。

圤智雨公布林彤粉絲9大過頭行爲，分別是詢問隱私、妨礙工作、跟蹤、傳私密照等誇張行徑，但最令人詫異的是送「精液飲料」，讓他無奈表示：「只要是飲料一律不收，不然喝下去就好笑了，哪有人送早餐店可樂，結果上方一層白色液體黏黏的那種，當人白痴嗎？」對於這些難以理解的行為，他不禁感嘆：「粉絲這種生物，我也是越看越看不懂，從2012年進化到現在2023，只能說是花招百出」，揚言必須給予警告才能有嚇阻作用。

根據《ETtoday星光雲》報導，圤智雨現在依舊會幫忙收私訊篩選工作邀約，其中不乏許多瘋狂粉絲的騷擾私訊，像是內容自稱「我聽話、奴性強」，要求與林彤親密接觸，甚至還有人開價三萬元，希望能來場浪漫的約會，讓他直呼：「我真的快崩潰」。

圤智雨先前被網友追問為何不讓林彤發行寫真集？他表示網路發達的世代，網美就能自行發行數位寫真，紙本寫真集價值相對較低，至於較能增加曝光機會的簽書會和上通告宣傳，他指出商業活動或夜市快閃，達到的效果差不多，因此看不出發寫真集的CP值在哪裡。