AIT處長孫曉雅13日在臉書曝光近日先生與兒子來台，並貼出多張與家人在北台灣各地旅遊的照片，透露先生還去鼎泰豐3次，引發網友熱議，也有人留言問「這是在哪裡」？《中時新聞網》比對照片資料，確認孫曉雅一家的足跡遍及台北市區、新竹北埔以及新北板橋，找出他們此行應該是去了「這些」地方！

【七十二牛肉麵】

位在台北市濟南路上的「七十二牛肉麵」是一家外省口味麵館。店家臉書自我介紹，湯頭是山東省日照縣老爺爺的家傳食譜，隨著戰亂漂洋過海來到台灣，乳白色的湯頭是該店的一大賣點。該店還連續兩年榮登美國美食網站「每日一餐」網站評比的「亞洲最佳101家美食餐廳」

地址：台北市中正區濟南路二段71號

孫曉雅前往七十二牛肉麵。（圖取自AIT臉書）

【水井茶堂】

新竹北埔的水井茶堂原為新竹女中首任校長姜瑞鵬家族的舊居，天水堂的右廂房，在文史工作者古武南的推動下，將破敗的老屋轉變成充滿歷史風情的「水井茶堂」。店中除了提供客家點心麻糬、菜圃餅、冷熱茶飲、養生醋外，還能親身體驗手作擂茶，目前已經是北埔地區的著名景點了。

地址：新竹縣北埔鄉中正路1號

孫曉雅一家前往水井茶堂。（圖取自AIT臉書）

【安慰劑 Placebo Taipei】

名稱取自「安慰劑效應」（Placebo effect）的酒吧，位於台北市蛋黃信義區，雖然主打各式調酒，但整體布置充滿濃濃的中國風，桌上放著青花瓷茶壺茶杯組、天花板上還掛著充滿中式設計感的紅色燈籠。

地址：台北市信義區基隆路二段83號

孫曉雅和丈夫在「安慰劑 Placebo Taipei酒吧」。（圖取自AIT臉書）

【陳董藥燉排骨】

蟬聯米其林必比登（Bib Gourmand）5年的陳董藥燉排骨，位處台北市知名的饒河街夜市，菜單只有藥燉排骨、藥燉羊肉、滷肉飯，另有小菜若干；藥燉湯頭純中藥熬煮，由於放了枸杞，味道略為偏甜。

地址：台北市八德路四段757號

孫曉雅一家在饒河街夜市。（圖取自AIT臉書）

【鼎泰豐】

最後壓軸的是中式小吃名店「鼎泰豐」，除了國際馳名的小籠包，元盅雞湯、赤豆鬆糕、雪菜肉絲乾拌麵、排骨炒飯也受到不少老饕的喜愛。除此之外，「鼎泰豐」近年來展店迅速，離開台北市，新北、新竹、台中、高雄等城市都可以享受到此台灣知名美食。對於「鼎泰豐」，孫曉雅更強調，是老公的最愛，這次甚至三顧茅廬吃了3次。

孫曉雅表示，丈夫非常愛鼎泰豐。（中時資料照）

孫曉雅一家除了品嘗台灣美食外，還有到板橋林本源園邸、迪化街商圈，以及感受自然山林之美。另孫曉雅可能口袋名單暫時告罄，也在AIT臉書提問，「丈夫下次來台灣的時候，還有什麼好吃的，我們可以試試呢？」盼望台灣網友能夠推薦。而新北市長侯友宜今也回應表示，歡迎孫曉雅與家人到新北林本源園邸來玩。

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