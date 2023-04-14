南韓百萬網紅洪瑛琦（홍영기）曾是《臉讚時代》固定班底，即使已是2名兒子的媽，仍保持凹凸有致的身材，被粉絲譽為「童顏辣媽」，未料最近她去香港旅遊，竟被當地計程車司機騙錢，雖然金額數目不大，卻讓她對香港的印象大打折扣。

洪瑛琦最近在IG開放粉絲提問，其中有人問：「在香港揹這種迷你包也很安全嗎？」對此洪瑛琦雖然認同香港的治安沒問題，但搭完計程車付錢時，司機卻找了假的零錢給她，此事曝光後，引起南韓媒體報導，更一度衝上新聞搜索排行榜第三名，另有韓媒稱：「這是香港司機看準外國人身分行騙。」

事實上，洪瑛琦原本有大好的模特兒前途，卻在21歲時意外懷上長子，但小3歲的男友李世龍僅是高中生，為此一度大呼：「我的人生完蛋了」，好在男方很有擔當告訴她：「因為是妳，所以我老早就想結婚了」，因此即使外界並不看好，仍決定攜手組成家庭，接著還懷上第二個兒子，過著幸福、和樂的生活。

洪瑛琦跟小3歲老公李世龍育有兩子。(圖/洪瑛琦 IG)

不久前一家人曾到越南家庭旅遊，洪瑛琦還特意發文寫下：「非常興奮和期待的一天，和家人一起是放鬆而非工作」，並曬出一家四口同框享受天倫之樂的畫面，可明顯看出2名小男生個性活潑，還會在機場互相打鬧，模樣相當可愛。