民進黨中執會12日通過由副總統賴清德參選2024總統大選，賴清德發表談話時強調，要實踐「民主團結」、「民主治理」及「民主和平」三大民主行動。媒體人張禹宣分析後認為，「用民主捍衛民主」的謬論，恐連美國都不買單，並認為賴清德恐連「往後面對中共的態度，與對談的基礎」以及「與美國之間的距離，如何確保台灣的自主不任人擺布」兩個簡單問題都無法回答。

張禹宣今(14)日在臉書指出，賴清德陳述「台灣已經是主權獨立國家」這個「現狀」，喊話互不隸屬，台灣人決定自己的前途這叫做「目標」，但對於如何「維持」這現況的路線上，卻陷入「雞生蛋蛋生雞」的空洞迴圈。張禹宣認為，賴清德主張，台灣民眾反統，但又聲稱沒有獨立的必要，更沒有統獨的問題，對於現存兩岸對話唯一的橋樑「九二共識」，卻又持否定態度。因此，找不到任何定位，最後只能把問題當答案，強調「共識是民主，用民主守護民主，維持民主的現況」。

張禹宣直言，台灣的前途很明確，始終是在中美雙邊拉鋸，想要繼續維持這現況，如何與大陸「維持和平」，這點賴清德根本沒有答案，也沒有替代九二共識的論述。張禹宣說美方當前，在天秤過度傾斜的前提下，只想把台灣當成制衡中共的馬前卒，為所欲為甚至一切前提都以戰爭作為構想，「是要繼續走蔡英文的路線，還是往後退一步保持距離，賴清德也閉口不談」。

張禹宣強調，賴清德這種「用民主捍衛民主」的謬論，別說是中共的反應，恐怕連美國都不買單，並認為賴清德連「往後面對中共的態度，與對談的基礎」以及「與美國之間的距離，如何確保台灣的自主不任人擺布」這兩個簡單問題，都無法回答。