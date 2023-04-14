全國防災總動員暨第11屆校園大會師14日起連續兩天，在高雄駁二藝術特區登場，全國22縣市、來自38個學校及內政部消防署共同展出，以輕鬆有趣方式帶領民眾體驗防災知識與常識；高雄市長陳其邁、內政部次長吳容輝與教育部次長劉孟奇上午一同出席活動，推廣大眾防災觀念、安全意識的重要性，盼達到全民防災素養、向下落實紮根目的。

高雄市長陳其邁、內政部次長吳容輝與教育部次長劉孟奇出席全國防災總動員(高雄市新聞局提供)

陳其邁提到，高雄面積遼闊，擁有山海河港，面對極端氣候的挑戰，將可能遭遇不同型態、複合性災害，如平時沒有準備妥當，災害一來將會面臨重大損失，他說，每個縣市狀況不同，強調從校園到社區，建構更健全的防災網絡，包括前端災防教育、災害防治的重要性，非常歡迎各校代表及參展團體，齊聚分享防災意識、減災經驗，將防災融入生活，盼師生、校園都能更加強韌地因應氣候變遷或人為災害的衝擊。

現場以輕鬆有趣、寓教於樂方式，呈現全國各縣市政府學校執行防災教育，與校園災害管理工作執行上的具體成效(高雄市新聞局提供)

本次高雄共設有5個攤位，陳其邁、吳容輝、劉孟奇逐攤巡禮，陳其邁也逐一走訪轄區楠梓特殊教育學校、小林國小、大仁國中、中山國中，了解各校的特色教具、教材與防災設備，與師生們、防災教育輔導團拍照合影、給予鼓勵。現場也表揚推動防災教育有功人員，高雄有3位優秀師長獲獎，分別為教育局榮譽督學黃龍泉退休校長、瑞祥高中王志宏老師及美濃廣興國小學務主任陳美媛。

陳其邁、吳容輝、劉孟奇逐攤巡禮，了解各校的特色教具、教材與防災設備(高雄市新聞局提供)

活動以輕鬆有趣、寓教於樂方式，呈現全國各縣市政府學校執行防災教育，與校園災害管理工作執行上的具體成效，展現多方力量打造在地化防災教育共構網路、永續發展防災教育，及落實各項防災工作的努力成果，另外也規劃闖關遊戲及實境體驗手作教室，以強化校園安全、防災教育品質，提高師生、家長及社區對於災害危機意識與應變能力。