永慶房產集團2023第二季房產趨勢前瞻報告統計2022年與2021年七都預售屋的價量表現。數據顯示，雖然2022年七都預售屋交易件數，除新北市之外其餘六都皆有15%以上的萎縮，但是總銷金額的跌幅，卻相對和緩。換算成單件預售屋的平均價格，七都預售屋單件總價全面上漲！

七都中預售屋平均單件總價漲幅最高的是新竹縣市，漲幅高達38.3%，代表2022年在新竹縣市買預售屋，要比2021年平均多付將近500萬元！其次是台中市，預售屋平均單件總價漲幅22.6%，2022年平均房價較2021年超出300多萬元。第三則是高雄市，漲幅也有20.4%，平均價差也超過200萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2021年受益於全球貨幣寬鬆政策，使得市場資金充沛，再加上台灣經濟表現亮眼、以及疫情控制相對得宜等因素，使得台灣預售屋市場於2021年下半年迎來一波爆量潮。自2021年9月開始，不管是交易件數和總銷金額均呈現爆量現象。這波預售屋市場熱度一直也延續到2022年，2022年1月至7月，全台預售屋市場不管是交易件數還是總銷金額，全面超越2021年同期表現。

2021與2022年全台與七都預售屋交易件數與總銷。(圖/永慶房產集團提供）

「限制預售屋換約轉售」通過 預售市場有望回歸正常供需

陳金萍指出，2021下半年至2022年上半年的預售屋爆量潮，不乏有房市投機客的炒作。而炒作所產生的房市熱潮，又進一步帶動民眾對於房價上漲的恐慌心理，使得預售屋價格在短期內極速飆漲。短短一年間，全台預售屋平均單件總價上漲1成左右，新竹縣市、台中市、高雄市甚至都出現超過2成、甚至3成以上的房價漲幅。如此劇烈的房價漲幅，一般民眾難以承擔，也間接造成了預售屋市場交易量的萎縮。

為了抑制房市投機炒作的歪風，政府於今年1月，正式三讀通過《平均地權條例》的修正草案，其中「限制預售屋換約轉售」將有望遏止投機客透過預售屋轉售套利，抑制房價不正常飆漲的狀況。

根據永慶房產集團2022第二季房產趨勢前瞻報告網路調查分析，有高達86%的民眾支持《平均地權條例》的修法；也有半數消費者認為《平均地權條例》通過後不會影響購買預售屋的意願。陳金萍表示，預售屋屋況新、可客變、財務負擔較輕等優勢，仍有一定市場。未來《平均地權條例》正式上路後，有望遏止預售屋炒作歪風，使預售屋市場回歸正常，台灣房市發展將更有序健全。