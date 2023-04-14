藝人Albee（范乙霏）擁有甜美外型、火辣身材，加上自然不做作的性格，深受粉絲喜愛。她先前在IG上分享被5名日本男子搭訕的故事，沒想到回台灣後又被搭訕，她昨（13日）在限時動態敘述完整過程，表示那名男子不僅一直糾纏她，結局更是令她相當無言。

Albee昨（13日）在捷運站搭手扶梯時，突然有名陌生男子衝到她的左邊，並拿著花束對她說：「妳長得好像我前女友，這束花送妳。」由於她不喜歡那束花的組合，加上令人無言的開場白，讓她對男子不感興趣。接著男子繼續說：「可以認識妳嗎？妳是學生剛畢業嗎？」她依然不理會，男子又追問：「我可以加妳Line嗎？」她才忍不住回應：「不行。」

沒想到男子不但沒放棄，還撂出「我是台大的」，讓Albee回嗆：「台大的又怎樣？」不過男子沉默了5秒後，還是拿出手機示意要加好友，雖然已經再三拒絕，但男子仍糾纏著她，直到她氣得說出：「唸台大聽不懂中文嗎？」男子才落荒而逃，往原本的方向離去，讓她覺得很莫名其妙。

Albee不只在台灣擁有高人氣，在日本也受到當地男子欣賞，日前到日本旅遊時，不僅被居酒屋店員稱讚很可愛，還在街邊被5名男子搭訕，讓她笑說：「只能說東京男子真的非常愛搭訕，或是我的迷人太危險。」