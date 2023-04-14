張男因運毒案逃亡海外被通緝10年，去年間自加拿大寄回2部大型挖土機給張父，請暗藏大麻磚80塊等30公斤、2把制式手槍及大批零件，總市價逾5000萬元，全用鈑金焊死，張父聯繫王男拆卸取出，遭檢警查獲，張父及王男都辯稱不知情，中檢認定屬精密走私槍毒計畫，幾乎是中型跨國走私集團全部家底曝光，起訴3人。

40歲張男因運毒罪被判刑確定後逃亡海外，台中地檢署在2012年5月間發布通緝至今，他去年10月23日從加拿大透過海運貨櫃寄2台大型挖土機回台給張父，要寄送到張父位於彰化的公司，張父委託不知情的報關行報關，警方接獲線報，同年11月23日循線向關務署台中關查驗該批貨物。

警方在12月3日破壞挖土機外殼查驗，赫然發現總價不到200萬元的2部挖土機，在底盤、履帶下方輪子、機械臂、怪手前端、引擎室及油箱內等處，竟夾藏大量槍毒，包括乾燥大麻花磚80塊、總重28公斤多，乾燥大麻花11包、淨重28公斤多，乾燥大麻花11包，淨重696公斤、大麻糖果2公斤多，還有大麻電子菸油及菸彈等物，還有制式克拉克手槍2把及大批槍彈零件，總價值為5000萬元。

2輛挖土機抵台後，張父去年12月8日中午打電話給王男表示：「明天兩點回台要賣的，1台17、1台55（機型簡稱）」「55需要修理，55的電路及車底可能要敲，需要整理」，暗示王男取出槍毒。

張父坦承挖土機是逃亡海外的兒子寄回，並請他收件及處理，但否認知道藏槍毒，辯稱是11月23日報關時才知內有違禁品；王男辯稱只是受委託修理挖土機，不知內有違禁品。

偵辦檢警直言，查獲槍毒量幾乎相當於一般中型跨國走私集團全部家底曝光，槍毒都先焊死在挖土機內部、挖土機無法發動，若無修理廠配合，根本無法取出槍毒，且張姓父子早在LINE對話討論走私一事，並有監聽、報關紀錄可佐證，認定是精密的走私槍毒計畫。

檢方將張姓父子及王男依違反《毒品危害防制條例》的運輸毒品罪、《槍砲彈藥刀械管制條例》的運輸手槍罪等起訴。

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