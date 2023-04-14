台中市南區14日中午12時許，發生男子開瓦斯事件，台中市消防局接獲民眾報案指稱，1處民宅疑似發生男女爭吵，有聞到瓦斯外洩氣味，警消趕抵，發現29歲吳姓男子在屋內開瓦斯，立即布水線噴灑屋內，卻發現屋內1女子疑頭暈，趕緊送醫救治，並壓制吳男帶回派出所偵訊。

據了解，22歲王姓女友在屋內不斷勸阻吳姓男子不要做傻事，卻疑似吸入過量瓦斯送往中山附醫急救。

消防隊員不斷朝屋內灌水降溫、以防發生意外，警方則對吳姓男子喊話「勿衝動」，後來吳姓男子被勸出屋外，警方立即將他壓制上銬，帶回派出所偵訊了解。