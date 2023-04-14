台中國小3年級周姓兒童日前傍晚穿越大里區台中軟體園區花圃時，因視線不佳，遭支撐樹木的鋼索刮傷臉部。（台中市議員李天生服務處提供／潘虹恩台中傳真）

台中國小3年級周姓兒童日前傍晚穿越大里區台中軟體園區花圃時，遭支撐樹木的鋼索刮傷臉部，痛的哇哇叫，幸回家擦藥後無大礙，台中市議員李天生14日接獲家長投訴，轉請主管機關改善；園區物業於事發後已加強鋼纜反光片設置，未來會加強巡邏並設置相關提醒告示。

周姓家長表示，兒子日前傍晚和阿嬤前往台中軟體園區買咖哩飯，孩子一下車相當興奮，想直接穿越花圃衝往咖哩店，因視線不佳，半途被支撐樹木的鋼索刮傷臉部，當場出現1道明顯傷痕，孩子也痛的哇哇叫嚇壞了阿嬤，急忙帶著孫子回家中擦藥，幸而傷勢沒有進一步惡化。

周姓家長說，店鋪行人走道窄，小朋友玩皮好動，因而不小心踩進草皮受傷，但花圃是公共空間，經常有人穿越，支撐樹木的鋼索並不明顯，一不注意很容易遭到刮傷，如果撞到眼睛或脖子，後果將更嚴重，建議利用有顏色的泡綿將鋼索包起來，隔離保護，避免再度發生類似事件。

經濟部加工出口區台中軟體園區獲悉後，已轉請該大樓管理委員會進行改善。負責維護管理的物業表示，事發後第一時間就已加強鋼纜反光片設置希望提醒大家小心留意，繞道通過，避免發生意外，未來會加強巡邏並設置相關提醒告示，避免相同事件發生；另外，會針對受傷學童及家屬進行慰問外並表達歉意。

李天生提醒，近來年台中軟體園區積極推廣觀光，各種活動不斷，吸引不少親子前往，公共安全問題特別需要注意，希望市府能檢視各公務機關是否有類似情形存在，並著手處理防範。