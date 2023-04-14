渣打銀行表示，年初以來全球復甦較原先預期強勁，通膨下滑速度緩慢導致主要央行仍持續升息。由於近期歐美金融業危機，可能使信貸進一步緊縮而影響經濟復甦動能，美國經濟衰退的風險升高，未來12個月經濟衰退的機率為80％。

因歐美金融業危機迫使美國利率和經濟預期發生調整，渣打銀行預計美國聯準會第二季可能升息1碼，最終利率可能來到5.25％，隨後結束升息周期，下半年可能降息2碼，並將政策重心從抑制通膨轉向支持經濟成長。

由於冬季異常溫暖，歐元區經濟表現優於預期，渣打銀行預估歐洲央行將可能再升息2碼，將存款利率提高至3.5％。中國大陸在消費、固定資產投資和房地產業出現復甦跡象，預估官方將維持穩健貨幣政策和溫和財政措施，預期今年GDP成長可能恢復至逾5％。

由於成熟國家面臨經濟衰退風險，渣打銀行認為在通膨逐漸獲得控制後，主要央行將放緩甚至扭轉貨幣緊縮政策，且全球經濟環境預期將使投資與消費動能疲弱，對企業未來12個月獲利預期造成下行風險，因此審慎看待股票資產，預期債券表現可能優於股票。

渣打銀行財富管理團隊預估，聯準會可能暫停升息、美元趨勢轉弱將支持資金回流亞洲股市尋求收益，預估中國大陸經濟復甦有助支持企業盈餘動能改善，故相對看好陸股表現。美股方面相對看好必需品消費、健康護理、公用事業，歐洲方面則相對看好公用事業。

隨著美國聯準會升息接近尾聲，焦點轉向銀行業危機及經濟衰退風險，渣打銀行預期黃金避險特性再獲市場青睞，未來12個月目標價調升至每盎司2100美元。而全球經濟放緩可能造成原油需求疲弱，未來12個月西德州原油均價可能落在每桶65美元。

渣打銀行建議投資人審慎評估相關風險後，透過收益策略尋求保護（Secure）收益率，配置（Allocate）提供長期價值的亞洲資產，透過防禦性資產鞏固（Fortify）投資以減緩任何意外衝擊並透過另類策略擴大（Expand）投資種類範疇。