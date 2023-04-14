根據統計，大概有30萬人來看10日至15日在海南島所舉行的中國國際消費品博覽會（CICPE)。很難想像不久之前在去年8月期間，抗疫規定還是很嚴格的時候，曾經因為疫情一度嚴峻，有8萬多名旅客受困於海南內需隔離，且不能亂跑。

自2020年以來，北京政府欲提升其旅遊零售地位，故將有東方夏威夷之稱的海南島，設定為中國大陸主要購物區域。在新冠疫情期間海南特受歡迎，因為中國大陸民眾那時被禁止隨意出國旅行。

去年年底之際，中國大陸突然大幅鬆綁抗疫規定後，海南裡面的免稅店業績也跟著大爆發，以中國大陸元月7天的農曆春節來說，店內業績就大增了兩成左右。

路透社指出，最晚到了2025年，海南的免稅購物會從現在島上的12家大型購物中心，擴增到海南省各地。屆時，購買化妝品、酒類以及精品等，都可享有10%到40%不一樣程度的折扣。

CICPE籌備大會表示，今年約有3,300個全球品牌共襄盛舉，去年因為疫情關係比較少，但也有高達2,800個。與會廠商不設限在日常生活用品上，因為連德國保時捷、英國賓利以及義大利的法拉利等豪車業者，也都不辭辛勞遠渡重洋來插一腳。