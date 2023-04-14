北屯區是全台中市人口最多的區，台中市政府民政局表示，目前北屯區已有29萬8776人，預計5月中旬能突破30萬人大關，區公所14日舉辦記者會，宣布第30萬名設籍的民眾可以獲得價值7萬元的好禮。

民政局長吳世瑋說明，北屯區目前人口數29萬8776人，目前平均每天（不含假日）約有40人移入，每月大約成長800多人，預計5月就能達30萬人，第30萬名設籍幸運兒，將可獲得鑲有999黃金（3錢）紀念證書1幀、台中捷運365天無限卡1張、iPad及日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館贊助免費住宿券各1張，還有1萬2000元大坑商圈消費抵用券、昌平商圈皮鞋街多家店家優惠折扣，獨享市價逾7萬元的豐富好禮；另第29萬9996人至第29萬9999名設籍民眾，每人也可獲得iPad一台及2000元大坑商圈消費抵用券。

目前台中市各里人口數一到三名分別為北屯區廍子里、西屯區惠來里及北屯區水景里，吳世瑋說，北屯歷經10期重劃、捷運機廠區段徵收、14期重劃及台中捷運綠線通車等重大開發，都市發展越來越完全，生活機能也越趨完善，加上今年開工的台中巨蛋也在北屯，人口大量移入，帶動北屯發展。

民進黨市議員曾朝榮及國民黨市議員黃健豪皆認為，聯外道路打通跟解決交通阻塞很重要，現在北屯很多主要幹道都常塞車，若沒有解決塞車問題，又湧入更多人口，反而造成居民困擾。

北屯區長歐陽明表示，突破30萬人口當日，公所將拉彩球宣告慶祝，並擇日舉行草地音樂歡慶會，也感謝贊助商共同歡慶北屯區人口邁向30萬，全國民眾不限台中市民，即日起至6月底，到大和屋日本國際美食館消費滿1萬元，送高級紅酒1瓶；台中兆品酒店也提供西餐廳買4送1或買5送1的餐飲優惠（優惠時間依店家公告為主），詳情可至北屯區公所官網查詢。

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