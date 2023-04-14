獅潭鄉汶水老街老百年首個診所合樂診所本月初開幕。（謝明俊攝）

獅潭鄉汶水老街老百年首個診所合樂診所本月初開幕，苗栗縣長鍾東錦專程前往向羅財基賀喜。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

羅財基主持的合樂診所開業，讓汶水老街上的鄉親歡欣無比。（謝明俊攝）

羅財基主持的合樂診所開業，讓汶水老街上的鄉親歡欣無比，特地送上盆栽致賀。（謝明俊攝）

在都市經歷60多年羅財基葉落歸根回到汶水老街主持合樂診所。（謝明俊攝）

苗栗縣許多偏鄉醫療資源嚴重不足，全縣18鄉鎮市中，唯一全鄉沒有1家診所的獅潭鄉，從本月起終於要破蛋了，66歲醫師羅財基，父親來自公館鄉館東的羅家伙房，他在台中及台北都會區執業近40年，一直想要落葉歸根，經由「台灣偏鄉醫療長照機構」的引薦，羅財基決定落腳獅潭鄉汶水老街，開設老街百年來第1間診所，把一生所學貢獻給父親的客家家鄉，老街長輩歡欣無比，用長輩機狂發百餘通簡訊通知其它鄉親診所開業訊息，為沈靜老街注入一股溫馨情誼。

羅財基所主持合樂診所，就位在汶水老街上，汶水派出所的斜對門，4月1日開幕那天，苗栗縣長鍾東錦專程前往診所賀喜，尤其是鍾東錦知道獅潭鄉全鄉1、20年來沒有一家民營診所，鄉內基本醫療服務全賴衛生所，但由於獅潭鄉南北狹長，最南邊的汶水老街距離獅潭鄉中心車程頗遠，所以汶水老街一直被內政部列為醫療資源缺乏偏鄉，優先獎勵設置診所區域之一。

羅財基的父親來自公館鄉館東的羅屋伙房，年輕時候就北上基隆討生活，羅財基是在基隆出生長大，偶而在過年過節時，隨父親回公館老家省親，羅財基自中國醫藥大學畢業後，就在台中的醫院服務，10餘年後轉往台北診所執業，前後30多年。

在都會區生活了60多年，生活經濟對羅財基已經不是太大問題，返璞歸真在羅財基腦海中蘊釀，「回到父親生長的故鄉開業」是羅財基第1個想法，羅財基剛好知道與內政部合作的「台灣偏鄉醫療長照機構」，正在尋找願赴偏鄉執業的醫生，更巧合的是，這個組織多年來一直要替獅潭鄉尋找一個執業醫師而不可得，羅財基一查，獅潭鄉汶水老街離父親的故鄉非常近，於是羅財基去年10月與長照機構聯繫應徵，獲得機構同意。

「我從沒來過汶水，但我第1次來查看長照機構安排好的診所位置，我一見老街就愛上老街了！」羅財基來到陌生的汶水老街，就被老街的純樸靜謐深深吸引，當下就決定到此落腳了。

汶水老街從有街市以來從沒出現過診所，據住在診所旁的阿婆說，老街曾經有一家中藥房，但隨著藥房老主人走了，中藥房也結束營業了，老街上的許多老人家，看病拿藥不是到大湖，就是得到苗栗市、公館鄉，路程遠，非常不便。

羅財基的合樂診所要開幕的消息，立刻傳遍汶水、大湖及獅潭等地，有汶水老街的長輩們高興地用長輩機狂發了百餘通簡訊，轉告親朋好友，有多位長輩更在診所開幕當天，合送盆栽慶賀，讓羅財基感受到無比溫馨，決定要將所學好好來照顧老街的老寶貝們。